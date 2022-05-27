Восемь месяцев не получали зарплаты работники предприятия в Карачеве 

Руководство задолжало сотрудникам более 9 миллионов рублей.

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы.

По версии следствия, с сентября 2021 года по апрель 2022 года руководство предприятия, производящего корма для животных в Карачеве, не выплачивало заработную плату работникам. 36-и сотрудникам фирма задолжала более 9 млн 300 тысяч рублей.

О происходящем работники сообщили в прокуратуру. Виновным грозит до трёх лет тюрьмы.

В прокуратуре рассказали, что в интересах 23 работников в Карачевский районный суд направили иски о взыскании задолженности и компенсации на общую сумму 2,5 млн рублей.