Восемь пешеходов погибли в ДТП в Брянском районе с начала года. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

С начала года в Брянской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Восемь человек погибли. А 22 пешехода получили травмы.