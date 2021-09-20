Город32

Восьмилетний ребенок сломал нос и лишился зуба в результате ДТП под Брянском

2021, 20 сентября 10:30 Происшествия
Восьмилетний ребенок сломал нос и лишился зуба в результате ДТП под Брянском
Источник фото

Также ранены двое взрослых.

Три человека, включая ребенка, пострадали в аварии, которая произошла 19 сентября около 15.30 на 14-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 60-летний водитель Skoda Karoq, выезжая с заправки, не уступил дорогу и врезался в Renault Kangoo под управлением 45-летнего водителя.

У восьмилетнего пассажира Renault диагностировали перелом носа и удаление зуба. У 65-летней пассажирки Renault Kangoo – перелом левой лучевой кости. 46-летняя женщина, также находившаяся в Renault, получила ушиб мягких тканей головы и растяжение связок правого голеностопного сустава.

Читайте также
Питьевая вода в Брянском районе не соответствует нормам
20 сентября 13:00
Питьевая вода в Брянском районе не соответствует нормам
Водитель «Приоры» врезался в дерево при проезде кольца под Суражом
20 сентября 11:00
Водитель «Приоры» врезался в дерево при проезде кольца под Суражом
Два человека ранены в ДТП по вине пьяного водителя в Брянске
20 сентября 08:30
Два человека ранены в ДТП по вине пьяного водителя в Брянске
10-летний ребенок тяжело ранен в ДТП под Брянском
19 сентября 12:37
10-летний ребенок тяжело ранен в ДТП под Брянском

Новости регионов

17.09.2021 18:38
В Смоленской стартовал отопительный сезон
17 сентября 2021 года стартовал отопительный сезон в Смоленске, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО «Квадра». В течение 2021 года компания потратила на подготовку объектов теплоснабжения в регионе к отопительному сезону 458 млн рублей, отметили в пресс-службе. Были проведены ремонты генерирующего оборудования, специалисты поменяли 4,7 км магистральных тепловых сетей в Смоленске. Подключение отопления будут реализовывать поэтапно.
17.09.2021 18:21
В Демидовском районе обнаружили гранату времен войны
В Демидовском районе обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. 17 сентября 2021 года, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ: Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевского: ручная граната Ф-1 –
17.09.2021 18:17
Жителей Смоленской области предупредили о заморозках
По информации Смоленского ЦГМC – филиала ФГБУ “Центральное УГМС”: ночью и в утренние часы 18 сентября 2021 года местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки 0…-2 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение
17.09.2021 13:26
Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах
Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. За этот период смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах, посетили 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть
16.09.2021 14:16
16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск
16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.
16.09.2021 11:02
Клубная жизнь для тех, кому за…
В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста», которые предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей.  Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Помещения для

Актуальные темы

Общество
В брянской больнице едва не погиб девятимесячный ребенок с COVID-19
Общество
В Брянской области выявили рост заболеваемости COVID-19 среди детей и транспортников
Политика
В КПРФ заявили о массовой фальсификации выборов в Брянской области
Происшествия
60-летнюю застройщицу отдали под суд за мошенничество в Жуковке
Общество
В 5-й поликлинике Брянска пациенты с ОРВИ по пять часов ждут приема

Новости партнёров

РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя
РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя

Брянское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)  России продолжает борьбу с нарушениями рекламного законодательства при рекламе алкогольной продукции.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области
«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области

«Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию три первых базовых станции, построенные по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), в Брянской области. Эта программа подразумевает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность жителей составляет от 100 до 500 человек. В сентябре новые цифровые сервисы стали доступны жителям сел Азаровка и Новомлынка, а также деревни Случок в Стародубском районе. Базовые станции, установленные провайдером, позволяют жителям населенных пунктов пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Расписание пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в последней декаде сентября в связи с ремонтно-путевыми работами
Расписание пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в последней декаде сентября в связи с ремонтно-путевыми работами

На Унечском направлении в Брянской области продолжаются ремонтно-путевые работы. Так, в будние дни с 21 по 28 сентября железнодорожники проведут смену 4 км рельсовых плетей на перегоне Робчик – Клинцы.

Легкоатлеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили в соревнованиях Минэнерго между компаниями ТЭК
Легкоатлеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили в соревнованиях Минэнерго между компаниями ТЭК

18 сентября в Москве на территории спорт-клуба Альфа-Битца прошли соревнования по легкой атлетике среди 12 компаний топливно-энергетического комплекса при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».