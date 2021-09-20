Восьмилетний ребенок сломал нос и лишился зуба в результате ДТП под Брянском

Также ранены двое взрослых.

Три человека, включая ребенка, пострадали в аварии, которая произошла 19 сентября около 15.30 на 14-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 60-летний водитель Skoda Karoq, выезжая с заправки, не уступил дорогу и врезался в Renault Kangoo под управлением 45-летнего водителя.

У восьмилетнего пассажира Renault диагностировали перелом носа и удаление зуба. У 65-летней пассажирки Renault Kangoo – перелом левой лучевой кости. 46-летняя женщина, также находившаяся в Renault, получила ушиб мягких тканей головы и растяжение связок правого голеностопного сустава.