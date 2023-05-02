Восьмимесячный малыш пострадал в аварии в Брянске

Восьмимесячный малыш и его мама пострадали в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 11а по улице Федюнинского Брянска. 79-летний водитель на Volkswagen Golf начал движение от края дороги, но не убедился в безопасности. Иномарка столкнулась с Renault Logan. От удара Renault выехал на тротуар и сбил семейную пару с ребёнком в коляске.

34-летняя женщину с переломом левого надколенника госпитализировали. Также с ушибом грудной клетки в больницу увезли восьмимесячного малыша.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.