Второе сообщение о минировании суда зарегистрировано в Брянске

Второе сообщение о минировании суда за день зарегистрировано в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Около 14 часов дня 31 июля в городскую диспетчерскую службу сообщили о минировании здание Брянского гарнизонного военного суда. Оно расположено на улице 2-я Аллея, 12. На месте работают оперативные службы.

Напомним, утром информация о минировании арбитражного суда не подтвердилось.