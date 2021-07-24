Выросло число пострадавших пассажиров перевернувшегося под Стародубом автобуса

В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Стало известно о еще одной пострадавшей пассажирке перевернувшегося в Стародубском районе автобуса.

ДТП произошло рано утром 24 июля на 26-м километре дороги Стародуб – Новые Ивайтенки. Водитель автобуса поправлял солнцезащитный козырек и утратил контроль над управлением. Автобус вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадала 66-летняя пассажирка – у нее диагностировали перелом костей правого предплечья и ушиб шейного отдела позвоночника.

24 июля в ГИБДД сообщили о еще одной пострадавшей. 26-летняя пассажирка автобуса получила рваную рану правой голени и левой кисти.