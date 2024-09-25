Хищение кофемашины с АЗС оперативно раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в хищении кофемашины с АЗС оперативно задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась работница автозаправки в Советском районе Брянска. Один из посетителей схватил кофемашину со стеллажа и скрылся. Он воспользовался тем, что кассир обслуживала покупателя.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. 34-летний житель Брянска неоднократно был судим за различные преступления. Похищенную кофемашину полицейские у него изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж».