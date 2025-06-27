Хищение украшений на почти 200 тысяч рублей раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района Брянска. Из его дома пропали шесть ювелирных изделий из золота стоимостью около 186 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что пожилая родственница заявителя незадолго до обнаружения пропажи пускала в дом незнакомку, просившую попить воды.

Оперативники уголовного розыска установили личность женщины. 38-летняя жительница Карачевского района уже была судима за кражу. Женщина призналась, что незаметно забрала украшения из шкатулки в комнате, пока пенсионерка ходила на кухню. Похищенное она продала.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке стражи порядка предъявили обвинение. Ущерб она возместила в денежном эквиваленте.