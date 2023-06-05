Хлопок бытового газа произошёл в брянской многоэтажке

Несколько квартир пострадали при хлопке бытового газа в многоэтажке в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

4 июня вечером в доме 72 на улице 11 лет Октября произошёл хлопок бытового газа. В квартире в этот момент никого не было. Несколько помещений в том числе соседних, получили повреждения.

Жильцы временно переехали к родным и в маневренный жилищный фонд Брянска. Правоохранители охраняют их имущество.

Прокуратура Володарского района Брянска организовала проверку по факту происшествия.