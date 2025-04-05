Юный байкер врезался в магазин в брянском посёлке

Юный байкер без прав врезался в здание магазин в брянском посёлке Глинищево. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Брянском районе в посёлке Глинищево произошла авария.

На улице П. М. Яшенина в районе дома № 35 17-летний водитель не справился с управлением мотоцикла. Юный байкер врезался в здание магазина. Подростка с травмами увезли в больницу.

Инспекторы составили на подростка административный протокол за вождение без прав. Также полицейские привлекли к ответственности родителей мальчика.