Юный брянец обокрал двух пенсионеров

В Брянске раскрыли серию краж из дачных домов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области.

Ночью 16 декабря на границе Володарского и Фокинского районов Брянска полицейские остановили «ВАЗ-2114». Пассажир в автомобиле заметно нервничал, и полицейские решили осмотреть транспортное средство.

Стражи порядка обнаружили четыре мешка, в которых находились углошлифовальная машинка, шуруповерт, электропила, болгарка, провода, микроволновая печь и инструменты. Пассажир утверждал, что вещи он забрал у родственников и попросил знакомую их отвезти. Однако слова молодого человека вызвали сомнение у госавтоинспекторов, и его вместе с водителем доставили в отдел полиции Володарского района.

Оказалось, что обнаруженные вещи мужчина похитил из двух дачных домов расположенного неподалеку садового общества. Потерпевшими оказались двое пенсионеров 69 лет и 71 года, в чьи дома проник подозреваемый.

Напомним, 34 уголовник украл инструменты у работодателя.