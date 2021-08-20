За два дня брянские полицейские нашли 12 преступников и 19 пропавших без вести

Также правоохранители идентифицировали личность неопознанного трупа.

Брянские полицейские в течение двух дней вели розыск и задержание лиц, имеющих проблемы с законом, и пропавших без вести. Как сообщает региональное УМВД, мероприятия были направлены на стабилизацию оперативной обстановки в Брянской области.

В результате полицейские задержали 12 человек, скрывавшихся от уголовного преследования. Четверо из них находились в федеральном розыске.

Также удалось найти 19 пропавших без вести, двое из которых находились в федеральном розыске. Кроме того, идентифицирована личность ранее неопознанного трупа.