За кражу денег у приятеля брянец отправился в колонию

За кражу денег со счёта приятеля жителя Клетни суд отправил в колонию на три года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клетнянского района вынес приговор по уголовному делу о краже с банковского счёта. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель посёлка Клетня.

В августе 2024 года мужчина был в гостях у своего знакомого. Когда хозяин жилья заснул, фигурант забрал его мобильный телефон. Он снял в банкомате со счёта потерпевшего 40 тысяч рублей.

Полицейским мужчина пояснил, что знал пароль от приложения, так как друг часто отправлял его за продуктами и давал телефон для оплаты.

Суд отправил виновного в колонию строгого режима на три года. В законную силу приговор не вступил.