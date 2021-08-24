За неделю 19 брянцев перевели лжебанкирам 9,5 миллиона рублей

Доверчивые жители региона добровольно сообщали данные банковских карт мошенникам.

За минувшею неделю 19 жителей Брянской области перевели злоумышленникам, представлявшимся сотрудниками банков, без малого 9,5 миллиона рублей.

Как сообщает региональное УМВД, данные банковских карт и баланс мошенники узнавали под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов. Все эти данные брянцы сообщали злоумышленникам добровольно.

В общей сложности на прошлой неделе жители региона перевели мошенникам более 10,8 миллиона рублей. В числе популярных схем вымогательства – торговля через Интернет, бронирование жилья и «выгодные» инвестиции.