За неделю 19 брянцев перевели лжебанкирам 9,5 миллиона рублей

Доверчивые жители региона добровольно сообщали данные банковских карт мошенникам.
За минувшею неделю 19 жителей Брянской области перевели злоумышленникам, представлявшимся сотрудниками банков, без малого 9,5 миллиона рублей.
Как сообщает региональное УМВД, данные банковских карт и баланс мошенники узнавали под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов. Все эти данные брянцы сообщали злоумышленникам добровольно.
В общей сложности на прошлой неделе жители региона перевели мошенникам более 10,8 миллиона рублей. В числе популярных схем вымогательства – торговля через Интернет, бронирование жилья и «выгодные» инвестиции.
23.08.2021 13:39
Смоленские полицейские выявили 640 нарушений ПДД
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Около десяти часов вечера 22 августа 2021 года на 1-ом Краснофлотском переулке в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МС России по Смоленской области. На место вызова выехали автоцистерны две автоцистерны и 12 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бесхозного строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами.
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18.08.2021 16:12
Это надо видеть!
Сегодня в нашей стране всё возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, что называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге. Смоленская область также готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский