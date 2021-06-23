За покупку крупной партии наркотиков житель Злынки попал в тюрьму

Мужчина покупал наркотики через Интернет.

На скамье подсудимых в Злынковском районном суде оказался местный житель. Он решил приобрести крупную партию одурманивающих веществ на одном из сайтов.

25 февраля этого года между покупателем и продавцом состоялась договоренность о сделке. За наркотик весом более 1,3 грамма требовалось заплатить 3 тысячи рублей. Перечислив нужную сумму, мужчина получил сообщение с указанием точного места хранения «закладки». Он обнаружил тайник и забрал из него оплаченный товар. Как пояснил позже, для личного употребления.

Суд признал жителя Злынковского района виновным в покупке, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере. Покупателя приговорили к лишению свободы сроком на один год восемь месяцев. Это время он проведет в колонии общего режима.