За полгода в автобусах Брянска 17 раз искали взрывчатку

Во всех случаях тревога оказалась ложной.

В первом полугодии 2021 года кондукторы 17 раз находили в автобусах бесхозные пакеты и сумки. Как сообщили в городской администрации, на место выезжали сотрудники спецслужб.

Во всех случаях в пакетах находились только забытые пассажирами вещи.