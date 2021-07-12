За порчу объекта культурного наследия в Брянске завели уголовное дело

На улице Калинина на фасаде памятника культуры «Торговые дома «Подворье» уже несколько лет красуется реклама наркотиков в виде граффити.

Сотрудники прокуратуры города Брянска провели проверку и убедились, что исторический памятник изуродован.

На неизвестных «художников» завели уголовное дело. Местные жители предполагают, что это дело рук наркосбытчиков.

Расследование продолжается.