За жестокое избиение матери брянца на два года изолировали от общества

В Брянской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Погарского района. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.

В криминальную сводку мужчина угодил после жестокого избиения собственной родительницы в апреле этого года. Как выяснилось, причиной агрессии стала ссора, случившаяся во время совместного распития алкоголя. В порыве гнева фигурант набросился на женщину с кулаками.

На теле потерпевшей насчитали порядка 14 ударов руками и ногами. Ее госпитализировали с переломом ребра и повреждением легкого.

Во время судебного слушания великовозрастный сын раскаялся в содеянном и признал свою вину. По итогу его приговорили к двум годам колонии общего режима.