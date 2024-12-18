Забившего до смерти приятеля брянца суд отправил в колонию

Молодого жителя Брасовского района, забившего до смерти приятеля, суд отправил в колонию на семь лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 25-летний житель Брасовского района.

10 июня прошлого года в деревне Погребы фигурант распивал спиртные напитки вместе с 62-летним знакомым. Мужчины поссорились. Обвиняемый жестоко избил приятеля. Потерпевший умер от полученных травм.

Коллегия присяжных заседателей признала молодого мужчину виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к семи годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.