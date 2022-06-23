Забивший до смерти приятеля-наркомана брянец предстал перед судом

Обвиняемому дали восемь лет колонии.

Суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм и краже в отношении 28-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, обвиняемый в квартире своего знакомого употреблял вместе с ним наркотики. Когда приятель потерял сознание, подозреваемый стал бить его по голове руками. Потом мужчина забрал его банковскую карту и пошёл по магазинам.

От полученных травм потерпевший умер в больнице.

Суд отправил обвиняемого на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.