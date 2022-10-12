Забивший лежачую мать брянец не разжалобил суд

Жителю Дятьково, три дня избивавшему больную 81-летнюю женщину, суд не смягчил приговор.

Дятьковский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей отправил 50-летнего жителя Дятьково в колонию на девять с половиной лет.

С 22 по 24 ноября 2021 года мужчина в спальне жилого дома по улице Урицкого избивал свою лежачую мать. От полученных травм 81-летняя женщина умерла.

Защитник осужденного оспорил приговор. Он заявил о нарушениях уголовно-процессуального закона и просил уголовное дело направить на новое рассмотрение.

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда не нашла этому подтверждения и отказала в удовлетворении жалобы.