Забивший сына тростью житель Сельцо не разжалобил суд

Забивший сына тростью 68-летний житель Сельцо не разжалобил суд и отправится в колонию на шесть лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Сельцовского городского суда. 68-летнего жителя города Сельцо осудили за причинение смертельных травм собственному сыну.

6 ноября 2021 года на территории своего домовладения пьяный обвиняемый избил 35-летнего родственника тростью. Молодой мужчина получил травму живота, которая осложнилась внутренним кровотечением. Спустя некоторое время мертвым сына нашла мать.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Адвокат осужденного обжаловал приговор. Но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения.