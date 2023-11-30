Заброшенное здание в брянской деревне снесли после гибели ребёнка

Заброшенное здание в деревне Новое Задубенье, где мальчика придавило бетонной плитой, снесли. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Унечского района завершили проверку по факту обрушения бетонной плиты на 13-летнего мальчика в деревне Новое Задубенье. Ребёнок погиб.
Прокуратура установила, что недострой был поставлен на учет в 2019 году как бесхозяйный объект недвижимости. Но Ивайтенская сельская администрация не оформила на него право муниципальной собственности и не снесла, как потенциально опасное для людей. Доступ в здание без окон, дверей, части стен и перекрытий был не ограничен. Подростки часто лазали по недострою.
После трагедии прокурор внес представление главе сельской администрации. Здание снесли. А по факту гибели ребёнка расследуется уголовное дело.
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