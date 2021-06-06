Задержан кидавшийся на людей брянец (ВИДЕО)

Молодой человек нападал на прохожих и бросался под машины.

5 июня на улице Дуки в Советском районе Брянска задержали молодого человека, нападавшего на прохожих. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

«Накинулся на детей и дедушку, кидался на машины», «Он весь в крови, вены вскрыты, нападал на всех, прыгал на машины, залил кровью все. Как животное. Пытался грызть людей», «Головою об столб бился. Под машины бросался… был весь в крови», – сообщают очевидцы.

По их словам, брянец находился под действием наркотиков. Его задержали прибывшие на место ЧП полицейские.

Горожане также рассказали, что молодой человек из неблагополучной семьи и имеет проблемы с психическим здоровьем. «Над такими часто любят поприкалываться, поиздеваться… Вот и нарвался на таких: «Давай его угостим и посмотрим, что с ним будет, поугораем», – сообщили знакомые задержанного.