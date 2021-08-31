Задержан виновник смертельной аварии в Дятьковском районе

В ДТП погибли 22-летний водитель и 20-летняя пассажирка Mazda.

Брянская полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 28 августа на 6-м километре дороги Дятьково – Бытошь в Дятьковском районе.

По предварительной версии, 55-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и врезался в Mazda 6 под управлением 22-летнего водителя. 22-летний водитель и 20-летняя пассажирка Mazda погибли на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Водителю Chevrolet грозит до семи лет заключения.

Ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. Водителя задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.