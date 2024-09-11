Задолженность по зарплате в брянском предприятии устранили после вмешательства прокуратуры

Задолженность по зарплате на семь миллионов рублей в брянском предприятии устранили после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру Дятьково на невыплату зарплаты пожаловались два работника предприятия по производству кирпича и керамических изделий в деревне Березино. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что деньги не получили 91 работник. Предприятие задолжало им более 7 млн рублей.

Руководство организации привлекли в административной ответственности. Следователи также возбудили уголовное дело.

После вмешательства прокуратуры задолженность в организации полностью погасили.