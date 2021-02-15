Заледенелая дорога стала причиной ДТП в Брянске

По факту аварии полицейские проводят проверку.

Один человек ранен в результате ДТП в Брянске, случившегося на скользкой дороге.

Авария произошла 14 февраля около 10.00 у дома № 63 по улице Речной. Как сообщает городской ОГИБДД, 49-летний водитель Toyota Corolla ехал от улицы Комарова к улице Бурова. Объезжая машину, остановившуюся у края дороги, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta.

22-летняя пассажирка Lada получила ушиб коленного сустава.

При обследовании проезжей части в месте аварии полицейские установили, что на ней образовался снежный накат, не устраненный коммунальщиками в положенные сроки. Полицейские составили акт недостатков улично-дорожной сети и возбудили административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.