Замдиректора брянской компании обвиняют в коммерческом подкупе на 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. В преступлении подозревают 50-летнего заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению акционерного общества Брянской области.

Предварительно следователи выяснили, что фигурант выполнял управленческие функции в организации Навлинского района. С мая 2019 года по сентябрь 2023 года представители коммерческих организаций перевели ему на карту более 490 тысяч рублей за заключение договоров и своевременную оплату поставленных товаров.

На допросе мужчина признал вину. Ему предъявили обвинение.

Стражи порядка проводят дополнительные следственные и процессуальные действия.