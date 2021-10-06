Замдиректора брянской компании посадили за взятку в 600 тысяч рублей

Ему предстоит отсидеть 3,5 года.
Вступил в законную силу приговор Советского районного суда Брянска Брянской области по делу о коммерческом подкупе в крупном размере.
Как сообщает региональная прокуратура, в 2019 году директор по техническим вопросам коммерческой компании получил от руководителя подрядной организации 600 тысяч рублей. Деньги предназначались для способствования в заключении договора на проектирование офисно-производственного здания.
Суд приговорил замдиректора к трем с половиной годам колонии общего режима, обязал его выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей и запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.
05.10.2021 19:38
6 октября смолян ожидает +15 градусов тепла
6 октября на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Подробно о погоде в среду рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Утром местами землю укроет туман. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, днем +11°C…+13°C.
05.10.2021 17:13
В Смоленской области пройдет проверка систем оповещения
6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).
05.10.2021 15:55
Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,6 раза в январе-сентябре
В январе-сентябре 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 75 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше аналогичного периода прошлого года. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки леса. Только в сентябре погрузка лесных грузов в Смоленской области увеличилась по сравнению с сентябрем 2020 года в
04.10.2021 11:16
Билеты по «семейному» тарифу теперь можно покупать онлайн
Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее развивать семейный туризм. Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО
02.10.2021 13:45
Полтора часа длился пожар в Рославле
Около четырех часов дня 1 октября в частном секторе на 1-ом переулке Рабочего городка в городе Рославле произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проживающие в доме мужчина с женщиной вышли по делам, а когда вернулись, увидели полыхающие кровлю и пристройку к дому. Соседи уже вызвали пожарных и ждали их прибытия.
02.10.2021 13:38
В Смоленском районе сгорела хозяйственная постройка
Около девяти часов вечера 1 октября в деревне Зыколино Смоленсколго района горела хозяйственная постройка. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка поставила готовиться еду для животных и пошла заниматься делами в дом. Позднее женщина вспомнила, что оставила включенную плиту, но к этому моменту хозяйственная постройка была уже объята пламенем. Она