Замдиректора брянской компании посадили за взятку в 600 тысяч рублей

Ему предстоит отсидеть 3,5 года.

Вступил в законную силу приговор Советского районного суда Брянска Брянской области по делу о коммерческом подкупе в крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2019 году директор по техническим вопросам коммерческой компании получил от руководителя подрядной организации 600 тысяч рублей. Деньги предназначались для способствования в заключении договора на проектирование офисно-производственного здания.

Суд приговорил замдиректора к трем с половиной годам колонии общего режима, обязал его выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей и запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.