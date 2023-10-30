Замдиректора брянской спортшколы обвиняют в мошенничестве

Суд ждёт замдиректора брянской спортшколы, обвиняемого в мошенничестве на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 46-летнего бывшего заместителя директора спортивной школы.

По версии правоохранителей, с сентября 2020 года по апрель 2021 года мужчина сообщал руководству, что выполняет обязанности тренера по футболу. Он предоставлял недостоверные сведения о якобы проведенных занятиях и получал зарплату. Бюджету города причинен ущерб на более чем 100 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки публикации в СМИ.