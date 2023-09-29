Замначальника полиции Брянска обвиняют в покушении на получение взятки
Замначальника полиции Брянска взяли под стражу по обвинению в покушении на получение взятки в 14 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело о покушении на получение крупной взятки. В преступлении подозревают заместителя начальника УМВД России по городу Брянску – начальника полиции.
По версии следствия, с июля 2021 года по май 2022 года полицейский через посредников требовал у соучредителя коммерческой организации 14 млн 400 тысяч рублей.За деньги он предлагал покровительство его предпринимательской деятельности. Бизнесмен деньги передавать отказался и сообщил в полицию.
Сотруднику полиции предъявили обвинение. Его взяли под стражу.
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