Зарезавший мать житель Брянского района получил девять лет

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя деревни Титовки Брянского района. Его признали виновным в убийстве матери.

Как сообщает региональная прокуратура, 7 февраля мужчина поссорился со своей матерью и принялся ее душить. Когда мать перестала сопротивляться, сын трижды ударил ее кухонным ножом в шею. Женщина умерла на месте.

В суде житель Титовки полностью признал свою вину. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.