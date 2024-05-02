Заведующего лабораторией брянской больницы обвиняют в получении взятки

По версии следователей, 25 апреля фигурант получил от директора коммерческой организации, торгующей медицинскими изделиями, 160 тысяч рублей. Являясь главным внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностики Департамента здравоохранения Брянской области подозреваемый пообещал обеспечить заключение контрактов ведомства с этой фирмой.

История и закон Смоленской областной Думе исполнилось 30 лет. Три десятилетия назад в истории Смоленщины произошло знаковое событие – 14 апреля 1994 года после проведённых в марте выборов депутаты первого созыва Смоленской областной Думы собрались на своё первое заседание. С тех пор состоялось более 350 заседаний и было принято более 4000 областных законов, по которым сейчас живёт регион.

«Живая память благодарных поколений» В Смоленске дали старт международному благотворительному проекту. Сбор монет открыли в Штабе общественной поддержки Смоленской области, для этого здесь установили специальную колбу. В городе-­герое начали сбор советских монет – они станут основой для сплава памятника героям Великой Отечественной вой­ны. Тысячи монет, за каждой из них – люди со своей историей, потому что нет семьи, «где б ни памятен был свой герой». Основная

Тесные связи Смоленская область будет наращивать взаимодействие с Белоруссией. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин после визита в РБ. Глава региона побывал на ряде белорусских предприятий и почтил подвиг советских воинов-освободителей в Витебске. Смоленский след в истории Василий Анохин познакомился с работой Оршанского льнокомбината. Это единственный в Республике Беларусь и самый крупный в странах СНГ и Европы

Услуги в онлайн формате Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде становится всё более популярным у смолян. Этому способствует повышение качества сервиса в зонах самообслуживания в МФЦ, а также развитие единого и регионального порталов Госуслуг. «Благодаря использованию онлайн сервиса жителям области в I квартале 2024 года было выдано 6704 документов, что почти в 11 раз больше, чем в прошлом году», – прокомментировал губернатор

И тёплые трубы В Смоленске в ближайшем будущем отремонтируют километры изношенных магистральных сетей, а также проведут реконструкцию генерирующего и теплосетевого оборудования. На эти цели АО «Квадра» готово направить более 570 млн рублей. Такие планы озвучила генеральный директор компании Ксения Сухотина, с которой провёл встречу губернатор Смоленской области Василий Анохин. В ходе встречи стороны обсудили планы по реализации совместных