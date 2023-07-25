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Поверившие лжеэкспертам пять жительниц Брянска потеряли более трёх млн рублей

2023, 25 июля 08:03 Происшествия
Поверившие лжеэкспертам пять жительниц Брянска потеряли более трёх млн рублей
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Поверившие лжеэкспертам по инвестициям пять жительница областного центра лишились более трёх млн рублей, желая заработать на бирже. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Пообщавшись якобы сотрудником крупной организации, женщина решила заняться инвестициями. В игру на бирже она вложила 1 271 000 рублей. Но деньги пропали, а вместе с ними и мнимый эксперт.

В схожей ситуации оказались еще четыре жительницы областного центра. Они лишились 1 195 000, 392 000, 213 000 и 116 000 рублей.

 

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