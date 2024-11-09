Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Дубровском районе

Женщина и четырёхлетний ребёнок пострадали в ДТП в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтосипекции.

В Дубровском районе на улице Совхозной в деревне Зимницкая Слобода произошла авария. 24-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля «Лада Приора». Легковушка вылетела с дороги в кювет. Женщина и четырёхлетний ребёнок с травмами попали в больницу.

Автомобилистка не была пристёгнута ремнём безопасности. На женщину инспекторы составили три административных материала. По факту аварии правоохранители проводят проверку.