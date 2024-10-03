Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Сельцо

Женщина и ребёнок получили травмы при столкновении двух иномарок в Сельцо. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Сельцо на улице Чкалова произошла авария. 25-летний водитель не справился с управлением автомобиля Audi A4. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в SsangYong.

49-летняя женщина и 11-летний мальчик из второго автомобиля получили травмы. На водителя Audi инспекторы возбудили административное расследование.