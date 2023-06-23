Женщина на Lexus сбила мужчину на брянской трассе

У пешехода медики установили состояние опьянения. Женщина-водитель за два года к административной ответственности привлекалась 45 раз. Полиция проводит проверку по факту аварии.

На 133 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария. 66-летняя женщина-водитель на Lexus RX270 сбила 54-летнего пешехода. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина на Lexus сбила 54-летнего мужчину на пешеходном переходе на брянской трассе, сообщили в региональном ГИБДД.

Смоленские железнодорожники приняли участие в мероприятиях к Дню памяти и скорби В День памяти и скорби, 22 июня, работники Смоленского региона Московской железной дороги приняли участие в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Железнодорожники организовали автопробег, участники которого проследовали по центральным улицам Смоленска и возложили цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к монументу Памяти на улице Ногина. Конечной точкой маршрута стал

Храбрая и сильная В Смоленске появился памятник легендарной Екатерине Дёминой. В Смоленске накануне Дня медицинского работника открыли памятник легендарной женщине — Герою Советского Союза Екатерине Дёминой. Подробности — в материале нашего корреспондента. С первых дней войны Бронзовая и навеки молодая Екатерина смотрит на Смоленск с постамента — памятник ей установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя

Более 1,4 тыс. человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Смоленск с начала года С начала года на вокзале Смоленск консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы воспользовались 1432 человека. Современные интерактивные устройства, установленные в справочном зале и зале ожидания, позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса. Необходимую информацию можно найти самостоятельно, через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, либо связавшись

Санитарка Катя, морпех Катюша В Смоленске появился памятник Герою Советского Союза легендарной Екатерине Дёминой. С первых дней войны – в операционной Бронзовая и навеки молодая Екатерина Дёмина смотрит на Смоленск с постамента – памятник легендарной женщине установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя работала санитаркой с первых дней Великой Отечественной войны, которая застала девушку 22 июня в

Равнение — на Героя В регионе увековечат память Героя России. Врио губернатора Василий Анохин встретился с родственниками старшего лейтенанта Александра Бичаева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне специальной военной операции и удостоенного звания Героя Российской Федерации посмертно. Во встрече также принимала участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области Наталья Полушкина. Во