Женщина на Opel сбила четырехлетнюю девочку в Мегаполис-парке под Брянском
У ребенка перелом ноги.
Четырехлетняя девочка пострадала в результате ДТП, которое произошло 7 октября около 18.00 в микрорайоне Мегаполис-парк в Брянском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, во дворе дома девочку, которая внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованных машин, сбила 31-летняя женщина – водитель Opel Astra.
У ребенка диагностировали перелом правой голени. В момент ДТП она была без сопровождения взрослых.
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