Женщина погибла на пожаре в Брянске

Женщина-инвалид погибла на пожаре в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. В шестиэтажном доме на улице Спартаковская загорелась квартира на первом этаже.

На вызов оперативно прибыли три пожарных автоцистерны и автолестница. Из подъезда спасатели эвакуировали пять жильцов.

Пожар ликвидировали. В огне погибла женщина — инвалид I группы, уточнили в мэрии.

Причину происшествия выясняют эксперты.