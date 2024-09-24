Женщина погибла на пожаре в Мглинском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 24 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Мглинском районе. В посёлке Новые Чешуйки на улице Пролетарская загорелся жилой дом.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Они несколько часов тушили огонь.

На пожаре погибла женщина. Причину происшествия установят эксперты.