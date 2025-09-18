Женщина погибла под колёсами иномарки в Сельцо
Пьяный водитель сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Сельцо. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В городе Сельцо накануне произошла авария. В районе дома № 3 по улице Кочевига 40-летний водитель за рулём Volkswagen Tiguan превысил скорость и сбил 62-летнюю женщину. Она шла через дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель оказался пьян. Это подтвердило освидетельствование.
Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
