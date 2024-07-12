Женщина погибла в аварии на трассе в Навлинском районе

Женщина погибла и два человека пострадали в аварии на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 393 километре автодороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 45-летний водитель потерял управления автомобилем Mitsubishi Pajero. Иномарка врезалась в дорожное ограждение, затем съехала в кювет на другой стороне дороги и перевернулась.

45-летняя пассажирка умерла на месте происшествия. 19-летняя пассажирка с переломом костей таза и ушибом головы, а также водитель с переломами тела, поясницы и разрывом ключичного соединения попали в больницу.

По факту смертельной аварии полиция проводит проверку.