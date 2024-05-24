Женщина погибла в ДТП на брянской трассе

Женщина погибла, а трехлетний ребёнок получил тяжелые травмы в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне около 20 часов 30 минут на 3 км автодороги «Жуковка- Ржаница» произошла авария. По предварительной информации, неустановленный водитель на автомобиле «ВАЗ 2110» серого цвета сбил 37-летнюю женщину на велосипеде. Вместе с трёхлетним ребенков она ехала по обочине дороги. Водитель с места ДТП скрылся.

Велосипедистка умерла на месте происшествия. А ребёнок попал в больницу.

Полиция проводит проверку и устанавливает местонахождение водителя автомобиля «ВАЗ 2110». Свидетелей аварии просят помочь.