2026, 29 мая 12:40
Иномарка столкнулась с грузовиком и автобусом в Брянске накануне
Иномарка столкнулась с грузовиком и автобусом в Брянске накануне. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

 

Вечером 28 мая на проспекте Московском в городе Брянске произошла авария. 50-летняя женщина за рулём автомобиля Mitsubishi Lancer при перестроении не пропустила грузовик MAN с полуприцепом. После столкновения иномарку отбросило на начинающий движение от остановки общественного транспорта автобус «МАЗ».

Автомобилистка из Mitsubishi сломала несколько рёбер. После получения помощи в больницу, женщину отпустили домой с назначением лечения.

Сотрудниками Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении. Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

