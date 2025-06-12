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Женщина погибла в ДТП на трассе в Почепском районе

2025, 12 июня 19:50 Происшествия
Женщина погибла в ДТП на трассе в Почепском районе
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Женщина погибла в ДТП на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

 

12 июня в Почепском районе на 10-м километре региональной автодороги «Почеп – Жирятино» произошла смертельная авария. 69-летняя женщина за рулём автомобиля Daewoo Matiz выехала на встречную полосу. Легковушка врезалась в Renault Kangoo.

Автомобилистка из Daewoo Matiz скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

61-летняя пассажирка Daewoo и 61-летний водитель Renault с травмами попали в больницу.

По факту смертельного ДТП следователи проводят проверку.

 

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