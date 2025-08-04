Женщина погибла в ДТП в Брянске

Женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Днём 2 августа в городе Брянске в районе дома № 33А по улице Почтовой произошла авария. 28-летний водитель за рулём автомобиля Lada Granta врезался в Renault. 63-летний автомобилист из иномарки выехал от дома № 33А по улице Почтовой в направлении улице Песчаной через двойную сплошную линию.

67-летняя пассажирка Renault от полученных травм умерла на месте до прибытия медиков. Оба водителя и ещё одна пассажирка иномарки попали в больницу с переломами.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят следственные и оперативные мероприятия.