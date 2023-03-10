Женщина получила травмы в ДТП на брянской трассе

Женщина-водитель повредила ноги и руки в аварии с фурой на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 141 километре автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе. 28-летний водитель фуры Mercedes не справился с управлением. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet.

36-летняя женщина-водитель иномарки сломала ногу и получила резаные раны рук. От госпитализации она отказалась.