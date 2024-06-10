Женщина получила тяжёлые травмы в ДТП на брянской трассе

Женщина-водитель получила тяжёлые травмы в ДТП на трассе в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На автодороге «Клинцы – Сураж» в Клинцовском районе произошла авария. 49-летняя женщина-водитель не справилась с управлением Renault Duster. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Врачи диагностировали у женщину сочетанную травму, закрытый вывих с повреждением спинного мозга, перелом костей таза и ушиб легких. Потерпевшую госпитализировали.