Город32

Женщина попала под машину на брянской трассе

2023, 15 декабря 09:26 Происшествия
Женщина попала под машину на брянской трассе
Источник фото

46-летнюю женщину сбила иномарка на трассе в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 6 км автодороги «Гринево-Бобрик» в Погарском районе произошла авария. 54-летний водитель за рулём Renault Laguna сбил 46-летнюю женщину. Она перебегала проезжую часть  в неположенном месте. Женщину госпитализировали с переломом ноги. 

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. 

 

Читайте также
Брянский губернатор провёл экстренное заседание в МЧС
15 декабря 08:36
Брянский губернатор провёл экстренное заседание в МЧС
В брянском МЧС предупредили о сильном снегопаде в ночь на пятницу
14 декабря 18:45
В брянском МЧС предупредили о сильном снегопаде в ночь на пятницу
Брянский губернатор обсудил инвестпроекты с директором «Газпром энергосбыт Тюмень»
14 декабря 17:24
Брянский губернатор обсудил инвестпроекты с директором «Газпром энергосбыт Тюмень»
Брянские студенты встретились с участником спецоперации
14 декабря 15:22
Брянские студенты встретились с участником спецоперации

Новости регионов

14.12.2023 12:47
Кубок за выносливость
В областном центре прошёл Кубок Героя Советского Союза Григория Бояринова. В этом году масштабное мероприятие, посвящённое нашему именитому земляку, участнику Великой Отечественной войны, полковнику КГБ, разведчику Григорию Бояринову проводится уже в 14-й раз. Проверка на прочность Традиционно состязания были организованы при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». К собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь
14.12.2023 12:46
Сила тела и духа
В Смоленске состоялся кубок по тхэквондо «Смоленская крепость». Опыт дороже золота Искусство тхэквондо постигают всю жизнь. Это ежедневные тренировки, техника, стратегия и долгожданный результат – победа в соревнованиях. Семён Фролов приехал на «Кубок Смоленской крепости» впервые. Домой – в Татарстан он увёз золото. Но спортсмен признаётся, что важнее всего – опыт, ведь он ставит перед
14.12.2023 12:36
В подержку защитников
Нашим землякам, находящимся в зоне СВО, отправили очередную партию помощи. Ценный груз Депутат Смоленской областной Думы, председатель Комитета солдатских матерей Ольга Васильева рассказала, что организовать сбор удалось буквально за два дня, чтобы успеть передать вещи и оборудование с грузовыми машинами, которые направлялись на Донбасс. Парламентарий постоянно поддерживает связь со смолянами, находящимися «за ленточкой», из первых
14.12.2023 12:35
Работа для бойца
Как поддерживают участников СВО и членов их семей. Участники проекта «Моя карьера» и Фонд «Защитники Отечества» провели «круглый стол» на тему трудоустройства участников спецоперации и членов их семей. Помощь при трудоустройстве Во встрече приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Наталья Полушкина и Анатолий Василевич, представители Фонда из всех районов области, Центра занятости, профильных министерств и
13.12.2023 13:26
Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой и Белоруссией в период новогодних и рождественских праздников
В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии. Так, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2023 года будут курсировать 11 дополнительных пассажирских поездов: —       № 240 Полоцк – Москва (отправление из Смоленска с 27 декабря по 8 января ежедневно в 23:23); —       № 212
08.12.2023 16:25
10 декабря поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику
 С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых. Так, с Казанского вокзала назначено 4 новых пары поездов, Ярославского – 5, Павелецкого – 4, Киевского – 2, с Восточного – одна пара (поезда № 157/158

Актуальные темы

Общество
Медаль Всероссийской федерации самбо получил заммэра Брянска
Общество
Семьи пострадавших при ЧП в брянской гимназии детей получат материальную помощь
Происшествия
Село Запесочье попало под обстрел
Лента новостей
Село Лемешовка попало под обстрел
Происшествия
Уголовное дело о халатности возбудили из-за отсутствия металлодетектора на входе в брянскую гимназию

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Село в «цифре»
Село в «цифре»

В брянской глубинке появилась устойчивая сотовая связь. В ноябре «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию новую базовую станцию (БС) LTE (4G) в селе Деменка Новозыбковского городского округа Брянской области. Для компании она стала сотой в регионе, юбилейной. А для жителей - знаковым событием, которого они ждали не один год.

Снегопад не повлиял на движение поездов в Брянской области
Снегопад не повлиял на движение поездов в Брянской области

Снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта в Брянской области – в регионе обеспечивается стабильное движение поездов. Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме.

«Брянскэнерго» обеспечит электроснабжение ледового катка в поселке Журиничи
«Брянскэнерго» обеспечит электроснабжение ледового катка в поселке Журиничи

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подключает к своим сетям ледовый каток, оснащенный системой искусственного охлаждения. Он расположен в поселке Журиничи в Брянском районе.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.