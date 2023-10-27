Женщина попала под машину на переходе в Брянске

27-летняя женщина травмировала голову, попав под машину на переходе в Брянске. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Сталелитейной в Брянске произошло ДТП. 37-летняя автомобилистка за рулём Chery сбила 27-летнюю женщину. Пешеход шла через дорогу по нерегулируемому переходу. Потерпевшая ушибла голову и ноги. Госпитализация ей не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что женщина-водитель получила права менее двух лет назад.